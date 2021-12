Operação da PF não interfere na agenda do governador Gladson Cameli no interior do Estado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Apesar da “Operação Ptolomeu”, desencadeada na manhã de hoje, 16, onde a Polícia Federal do Estado do Acre, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), desarticulou uma organização criminosa envolvendo ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do Governo, o governador Gladson Cameli mantém agenda no interior do Estado.

Conforme divulgado pela assessoria, Gladson embarcou de Cruzeiro do Sul com destino a Tarauacá para a solenidade de troca de comando da Polícia Militar do Acre, no 7º Batalhão de Polícia Militar, daquele município.

Na ocasião, o governador também participará da assinatura do contrato de concessão de uso que celebram o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Empresa Kaya Indústria Imp. e Exp. Ltda. e da assinatura de ordem de serviço para obra de recuperação da torre de transmissão da Rádio Difusora Tarauacá/Acre, no Parque Industrial de Tarauacá – Rodovia BR-364, Km 8 – sentido Tarauacá-Feijó.

Além disso, em nota publicada do site oficial do governo, o governador se colocou à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Federal e frisou que incentiva essa e todas as ações de combate à corrupção. Prova disso é que foi criada pelo governo do Estado a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção.