Onze casos da variante ômicron são confirmados no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde 11 casos da variante ômicron da covid foram identificados em um levantamento realizado neste domingo. Dentre os casos identificados, dois são do DF, cinco em São Paulo, dois em Goiás e outros dois no Rio Grande do Sul. Além disso, a pasta investiga outros três possíveis casos, um em Minas Gerais e mais dois no estado de Goiás.

A Organização Mundial da Saúde, baseada em estudos preliminares, disse que a ômicron tem taxa de infecção maior do que outras variantes. No entanto, os sintomas são mais amenos do que as cepas ômega e delta, por exemplo.

O surgimento da nova cepa deixou governadores de estados brasileiros em sinal de alerta. Muitos, inclusive, cancelaram os planos de festas de fim de ano. Além disso, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que viajantes apresentem passaporte vacinal para entrar no Brasil, após desembarcar em aeroportos em solo nacional.

Fonte: Correio Braziliense