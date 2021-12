Ônibus afunda em rio no Quênia e deixa ao menos 23 mortos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pelo menos 23 pessoas morreram neste sábado (4) depois que o ônibus em que viajavam afundou no rio Enziu ao passar pela cidade de Mwingi, no condado de Kitui, a cerca de 200 km da capital Nairóbi, no Quênia.

As autoridades temem que o número de vítimas possa ser maior e subir quando as operações de busca forem retomadas no domingo (4), já que alguns corpos ficaram presos dentro do veículo. Por outro lado, 12 pessoas — quatro crianças e oito adultos — foram resgatadas com vida.

Por enquanto, como está ficando escuro, estamos pedindo às pessoas que retornem às suas casas, e começaremos as operações amanhã”, anunciou o governador de Kitui, Charity Ngilu, citado pelo jornal local “The Star”.

Já o “The Nation”, o ônibus pertencia a um grupo religioso de Mwingi, e os passageiros estavam a caminho da celebração de um casamento. Ngilu enviou condolências às famílias dos mortos e disse que os corpos recuperados haviam sido transportados pela força aérea queniana para Mwingui e Kyso, outra cidade próxima.

Segundo o “The Star”, o motorista do ônibus pode ter tentado atravessar um trecho alagado de uma ponte sobre o rio Enziu, mas o veículo acabou sendo superado pelo fluxo de água, que o varreu para longe. Não se sabe no momento quantos passageiros estavam a bordo do veículo, que tinha mais de 50 assentos, mas poderia estar sobrecarregado.