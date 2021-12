OMS: não há morte vinculada à variante Ômicron até o momento

-------- Continua depois da Publicidade--------

A OMS (Organização Mundial da Saúde) não tem informações até o momento de nenhuma morte vinculada à variante Ômicron do coronavírus, afirmou nesta sexta-feira (3) um dos porta-vozes da instituição em Genebra.

“Não vi nenhuma informação sobre mortes vinculadas com a Ômicron”, disse Christian Lindmeier, em uma entrevista coletiva na cidade da Suíça.

Mas, levando em consideração que muitos países aumentam os testes para tentar detectar a nova variante, “com certeza teremos mais casos, mais informações e, tomara que não, possivelmente falecidos”, afirmou.

A nova cepa, considerada preocupante pela OMS, foi registrada pela primeira vez no sul da África, mas já foram anunciados casos em quase 30 países de todos os continentes.

Entre os casos há contágios relacionados a viagens ao sul da África, mas também casos de transmissão local.

Muitas empresas já começam a realizar o retorno gradual do trabalho presencial. O infectologista Rodrigo Mollina, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), explica que algumas condutas pode ser adotadas para minimizar o risco de transmissão do coronavírus, como realizar refeições rápidas e com distanciamento e preferir ambientes bem ventilados.