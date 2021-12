Ômicron: veja como fabricantes de vacina avaliam impacto ou se preparam para agir contra variante

Janssen

Em entrevista ao Jornal da CBN , Sandra Coccuzzo, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, disse que o instituto já coletou amostras dos indivíduos contaminados pela ômicron e os testes foram iniciados. Segundo Coccuzzo, o resultado deve sair entre duas e três semanas.

Na contramão de todos esses grandes laboratórios, o executivo-chefe da farmacêutica americana Moderna, Stephane Bancel, disse ao jornal Financial Times o seguinte: “Não existe um mundo em que a eficácia da vacina seja do mesmo nível que tivemos com a delta. Nós temos que esperar os dados, mas todos os cientistas com quem falei dizem que não vai ser bom”.