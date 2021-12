Ódio entre Galisteu e Hickmann e confusão com Carolina Ferraz e Bacci: Barracos do Família Record são vazados

-------- Continua depois da Publicidade--------

A apresentadora do Domingo Espetacular confundiu o nome de Luiz Bacci com o do apresentador do Balanço Geral SP

Como se a exclusão de Geraldo Luís não tivesse gerado problemas o suficiente, durante as gravações do Família Record, que aconteceram no início de dezembro, além da tensão já esperada entre Adriane Galisteu e Ana Hickmann, Carolina Ferraz e Bacci também causaram um climão.

A confusão com os nomes teria sido tratada com bom humor nas primeiras vezes, mas continuou se repetindo e gerou um climão entre os convidados.

ZONA DE GUERRA COM ANA HICKMANN E GALISTEU

Além do atrito envolvendo Carolina Ferraz e Luiz Bacci, a Record promoveu um distanciamento social reforçado entre Adriane Galisteu e Ana Hickmann, que são rivais de longa data, desde quando a atual comandante da Fazenda atuava na Band.

Distantes, as loiras não trocaram olhares e também não fizeram questão de se falar. Segundo as fontes do NTV, o reencontro teve uma tensão parecida com a da Faixa de Gaza, território no Oriente Médio marcado por conflitos.

Para quem não sabe, Ana Hickmann e Adriane Galisteu vivem um desafeto há quase uma década. Em 2012, ainda como contratada da emissora da família Saad, a comunicadora disse que a integrante do Hoje Em Dia se tornaria uma pessoa melhor caso fosse mãe.

A contratada da Record, no entanto, entendeu a declaração como uma crítica, e o marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, também se sentiu ofendido e rebateu o posicionamento da loira.

GERALDO LUÍS TERIA FICADO CHATEADO POR SER DEIXADO DE FORA DO AMIGO SECRETO DO CANAL

Geraldo Luís, apresentador do Balanço Geral Manhã não foi convidado para o Família Record e não teria gostado da decisão.

A informação de que o apresentador foi descartado pela emissora foi dada por Vladimir Alves, no A Tarde é Sua. Segundo o TV Pop, o motivo para a exclusão seria que Geraldo Luís não faz parte de um programa nacional.

Mas, tudo isso cai por terra, já que Luiz Bacci foi chamado ao Família Record, sendo que comanda a versão paulista do Cidade Alerta. E o fato de Geraldo Luís se ausentar é de se estranhar, já que ele havia participado do amigo secreto nos anos anteriores.