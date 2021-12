“O senhor defende é os cargos que o senhor e sua família tem no governo e não os interesses da população”, declara Sidiney Araújo rebatendo Vereador Pantico

-------- Continua depois da Publicidade--------

O vereador Sidiney Araújo (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal na noite de ontem, para responder a altura as críticas proferidas pelo colega parlamentar, Vereador Pantico (PP), de que ele deixou a oposição por se vender à base do Prefeito Mazinho Serafim.

Sidiney declarou que o Vereador Pantico nao está preocupado com a população, mas sim em agradar seu grupo político para manter seus cargos e de seus familiares no Governo. “Seu compromisso é com os cargos que você tem no governo, onde inclusive sua esposa tem uma “Sec 05″ com um salário de 05 Mil reais mensais. Você não está preocupado com os interesses do povo, mas em agradar seu grupo, para não perder a boquinha às custas do povo”, disse.

O parlamentar declarou ainda que saiu do bloco de oposição por conta das inúmeras vezes que foi humilhado. “Vossa excelência sabe o motivo de eu ter saído, por várias vezes fui humilhado e taxado como adversário mesmo trabalhando de graça pra eleger o governador e o deputado a quem você é pau mandado. Além disso, mesmo antes do período eleitoral minha esposa foi demitida sem justa causa e de forma repentina após dar aulas por duas semanas na escola rural do Ramal Lua Nova. E eu sei de quem partiu essa decisão”, desabafou.

Vale destacar que a justificativa apresentada pelos demais vereadores que deixaram a oposição, é a mesma frisada por Sidiney, dando conta de que por causa de tanta ganância pelo poder, aliados começaram a ser tratados como adversários. Por conta dessa briga interna, a oposição em Sena Madureira se desfacelou, quando elegeu 08 vereadores e em menos de um ano perdeu 03 parlamentares para a base do atual gestor.