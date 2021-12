O polêmico abate de jegues no Nordeste para produção de remédio na China

Dois imigrantes chineses foram encontrados em fazenda com centenas de jumentos em estado de maus-tratos em 2019 — Foto: PATRÍCIA TATEMOTO

Mormo

Outro problema envolvendo o comércio de jumentos é uma doença chamada mormo, zoonose contagiosa que afeta equídeos e asininos e pode ser transmitida ao ser humano — o índice de mortalidade é alto, segundo pesquisadores. Ela é transmitida por contato de gotículas contaminadas com olhos, pele, mucosas e aparelho respiratório.

Em 2019, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) decidiu examinar o sangue de 694 jumentos que foram apreendidos em Canudos. Dez deles estavam infectados com Mormo e precisaram ser sacrificados — outros 14 tinham anemia infecciosa equina, doença causada por um vírus.

“O contágio pela bactéria do mormo ocorre pelo contato de animais infectados com os indivíduos, como fazendeiros e veterinários”, explicou Eusébio Lino Filho, médico-residente em infectologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em uma audiência pública sobre o assunto na Assembleia Legislativa da Bahia.

Não havia relatos de mormo no Brasil até 2020, quando uma criança de 11 anos, da periferia de Aracaju, apresentou sintomas da doença, como dor no tórax e falta de ar — ela tinha contato constante com cavalos.

“No raio-X foi constatado um aumento no tamanho do coração incomum para a idade. Mesmo medicado, o paciente evoluiu mal. A pressão caiu, ele tinha vários nódulos no pulmão e abcessos pelo corpo”, relata o médico, que participou do tratamento do paciente. Diagnosticada com mormo e tratada por 21 dias no hospital, a criança depois melhorou e recebeu alta.

Mesmo com casos de infecção em jumentos, a Adab decidiu retirar a obrigatoriedade do exame de mormo em jumentos que são abatidos nos três frigoríficos.

A agência diz que a decisão seguiu orientação do Ministério da Agricultura: “Do ponto de vista de saúde animal, visando o controle e erradicação da doença no país, não há ganhos de vigilância em se realizar exames de mormo em animais destinados ao abate”.

Também informou que os estabelecimentos funcionam sob SIF (Serviço de Inspeção Federal). No Frinordeste, fiscais do ministério checam “condições de transporte e saúde visual” dos animais, diz a pasta.

Porém, o Ministério Público e médicos veterinários pensam de outra forma. Para eles, a atividade está colocando a saúde dos trabalhadores em risco, além de criar um possível problema sanitário que não existia no país.

“A exportação criou um risco sanitário, inclusive para o agronegócio. Esse animais são recolhidos em vários lugares, e depois transportados pelo Nordeste sem que a gente conheça a procedência. Os empresários que negociam os jumentos não têm ideia do risco que estão criando. É uma bomba-relógio”, explica Chiara Oliveira, professora de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e uma das pesquisadoras que acolheram em uma fazenda todos os jegues apreendidos em Canudos — dos mais de 690 inicias, cerca de 150 sobreviveram.

Em nota técnica do ano passado, o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia (CRMV-BA) afirmou que atualmente o mormo é uma “doença endêmica” no rebanho de equinos e jumentos no estado. E que trabalhadores que manipulam os animais, em especial os de frigoríficos, “correm sérios riscos de contaminação por via respiratória e mucosas (pelos olhos, por exemplo)”.