Nova variante da Covid-19 pode impedir realização de festas de Réveillon e Carnaval em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), ainda não decidiu se a gestão vai realizar a festa do réveillon no dia 31 de dezembro e nem o Carnaval 2022 no município.

“Na semana que vem tomaremos uma decisão sobre esses eventos”, explica Zequinha.

Em todo o país, prefeitos e governadores estão de olho nos números da Covid-19 para decidir pela realização ou não das festas públicas de final de ano e carnaval 2022. O temor é pela chegada da ômicron, a nova cepa da infecção.

No ano passado não houve a festa de réveillon em Cruzeiro do Sul por causa do coronavírus. Este ano, os casos de Covid-19 seguem em baixa. Nesta

Nesta sexta-feira 3 de dezembro, existem 4 pacientes internados no Hospital de Campanha do Juruá, com 3 na clínica e 1 na UTI.