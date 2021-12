Nova lei promete coibir no Acre ligações indesejáveis de telemarketing

-------- Continua depois da Publicidade--------

Consumidores acreanos insatisfeitos com as insistentes ligações de empresas que usam os serviços de telemarketing poderão fazer parte de uma lista de bloqueio dessas chamadas indesejáveis. O governador Gladson Cameli sancionou nesta quarta-feira (8) uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado nesse sentido.

A sanção institui o cadastro “não perturbe”, que impede empresas de telemarketing ou estabelecimentos que se utilizem deste serviço a não efetuarem ligações telefônicas não autorizadas aos consumidores ou usuários.

Assim que o consumidor aderir à lista “não perturbe”, as empresas terão prazo de 30 dias corridos para cessar toda e qualquer ligação com finalidade de publicidade ao usuário que não a autorizar ou desejar.

A regra não se aplica às empresas sem fins lucrativos ou filantrópicas que se utilizem de empresas ou serviços de telemarketing para angariar recursos inerentes ao seu funcionamento.

A nova lei abrange ligações para telefones fixos, celulares e chamadas feitas por meio de aplicativos de telefonia utilizados em smartphones.

Caso se arrependa de figurar na lista, o consumidor poderá, a qualquer momento, solicitar a sua exclusão do cadastro.

A lei estabelece multa de um salário mínimo, por dia de descumprimento, às empresas que desrespeitarem a decisão.