Nova CNH contém mais categorias e é predominada pelas cores amarelo e verde

Motoristas com o documento em vigência não precisam fazer a atualização de imediato

A nova Resolução 886/2021 publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Cotran) apresenta novas especificações para a produção e expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir de junho de 2022.

O modelo que substituirá o atual documento contém um quadro especificando quais veículos o motorista pode conduzir. Na questão visual, ele passa a ter as cores amarelo e verde como predominantes. Apesar de ainda não haver maiores informações sobre as mudanças, sabe-se que os códigos seguirão padrão internacional e, consequentemente, algumas alterações frente às letras de categorias já utilizadas no país.

Informações sobre a primeira habilitação, renovação ou adição de categoria devem ser publicadas no próximo ano. Assim como no último ano, o motorista que estiver com a habilitação dentro do período de validade não precisa renovar o momento de imediato, podendo atualizá-la somente após o vencimento.

Diante da mudança prevista, o novo quadro de categorias passa a conter as categorias A e A1, B e B1, C e C1, entre outras. No entanto, ainda não há especificações sobre cada uma ou se um motorista que possui a categoria B poderá conduzir veículos que se enquadrem na categoria B1.

Confira o modelo da CNH e a tabela atualizada de abreviaturas impressas no novo documento acessando o site do governo.

(SBT News)