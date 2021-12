NOTA DE APOIO AO GOVERNADOR GLADSON CAMELI E FAMÍLIA

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quero declarar minha solidariedade ao governador Gladson Cameli. Nesta manhã, 16, a Polícia Federal deflagrou a operação Ptolomeu, que INVESTIGA SUPOSTOS crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Tenho acompanhado a retidão, transparência e seriedade como o Governador tem administrado a gestão pública do nosso Estado, e acredito que ao fim das investigações tudo será devidamente esclarecido.

O governador sempre determinou ações administrativas que buscam combater à corrupção, tanto que criou a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção, como já declarado em nota oficial do governo do Estado.

Ao mesmo passo, apoio as autoridades policiais e judiciárias no combate à corrupção, pois acredito que essas investigações são extremamente necessárias para administração pública

Ressalvo, que nenhum governo está imune a investigações e acredito que no final da apuração o bom trabalho das autoridades policiais, com o exercício do contraditório e da ampla defesa demonstrará que o governador sempre agiu com idoneidade na condução da gestão pública acreana.