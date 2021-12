Noiva viraliza após ralar na mandioca do marido na festa de casamento na frente dos convidados!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma noiva pra lá de acesa viralizou após ralar na mandioca do maridão durante a própria festa de casamento. A dança deixou os convidados boquiabertos e foi um tremendo sucesso nas redes sociais. Somente através do Twitter, plataforma pela qual foi divulgado, já conseguiu alcançar mais de 3 milhões de visualizações. Nas imagens, é possível observar a noiva, Rochelle, usando um vestido com modelo aberto na parte traseira, rebolando ao som da música ‘Dance for You’, da cantora Beyoncé, no colo do seu noivo, que aparece sentado.

Em uma performance ensaiada e bem alinhada, as damas de honra, juntamente com a noiva, conseguiram apresentar um verdadeiro show aos convidados da grande festa.

Enquanto algumas pessoas estavam apoiando a dança sexy da noiva, alguns internautas não ficaram muito felizes com o episódio. Em um dos comentários feitos no vídeo, uma pessoa mostra a sua indignação com a situação: “Essa modernidade senhor!! Desculpe! Eu respeito a ideia de querer inovar ou fazer diferente. Mas isso está mesmo podre”, comentou.

Já em outro comentário é dito: “Isso para mim é falta de respeito pá, a frente dos teus pais, avós, tios e crianças? Ah, modernidade da m****”.

Mas mesmo com muitos comentários negativos sobre as imagens, ainda tiveram muitos elogios sobre a performance. “Ele feliz, ela feliz, todos lá felizes e o pessoal do ódio aqui”, comentou um outro perfil.