No DF, pagamento de IPVA para veículos elétricos e híbridos será isento

De acordo com a proposta, o objetivo da medida é incentivar a adesão a carros elétricos na capital. Em outros estados, como Maranhão, Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, esse benefício já é concedido.

Desde 2019, também como parte do projeto de disseminação desses veículos, o governo do DF oferece carros elétricos compartilhados para servidores que trabalham no Palácio do Buriti. Os automóveis servem para trajetos pequenos no centro da capital.