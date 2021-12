Nível do rio Jaru sobe, preocupa ribeirinhos e autoridades e já começa a deixar famílias desabrigadas; veja fotos e vídeos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A forte chuva que caiu neste último domingo (05) e que permaneceu durante boa parte da madrugada desta segunda-feira (06) elevou consideravelmente os níveis do rio Mororó e Jaru. O rio Jaru continua subindo aos poucos e preocupa ribeirinhos e as autoridades competentes como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil por causa de uma possível enchente.

Na tarde desta segunda-feira o nível do rio Jaru havia subido e saído da caixa, já tendo chegado à rua Beira-Rio nas proximidades da ponte da BR-364 e na avenida Rio Branco. Um trecho da rua Beira-Rio ficou comprometido.

Residências próximo ao Centro de Treinamento WS, no Setor 03, também foram afetadas pela enchente.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras e o Corpo de Bombeiros ajudaram a carregar as mudanças dos moradores que residem às margens do rio Jaru.

A forte chuva também afetou a região do município de Governador Jorge Teixeira. No Km 25 da Linha 621, uma residência foi levada pela água. Um bueiro também foi levado pelas correntezas naquela vicinal.

Na Linha 628, num trecho na altura do Km 07, a água também cobriu a estrada e impediu o tráfego de veículos naquele ponto da vicina. Parte da estrada também foi levada pelas fortes correntezas.