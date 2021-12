‘Nasci de novo’, diz motorista de caminhão que ficou pendurado em viaduto

-------- Continua depois da Publicidade--------

O motorista de um caminhão que ficou pendurado a cerca de 8 metros de altura em um viaduto na Via Dutra, na manhã de quinta-feira (2), disse que nasceu de novo após ter sido resgatado sem ferimentos. As informações são do g1.

“Eu fiquei pendurado pelo cinto de segurança. Deus estava comigo, eu nasci de novo”, disse Mateus Cavalcante.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trecho de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, depois que um veículo que transportava uma caixa d’água derrubou a carga na pista.

Três caminhões se acidentaram tentando evitar colidir com o objeto. Entre eles, estava o caminhão de Mateus, que tentou desviar de outro veículo, mas acabou batendo na mureta de proteção.

“Foi uma sensação horrível. Fiquei pendurado pelo cinto de segurança. meu medo era a carreta cair em cima de mim”, disse o caminhoneiro.

Fonte: Isto É