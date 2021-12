NÃO VAMOS SAIR DAQUI: disseram a esposas impedidas de visitar os maridos no presídio Evaristo de Moraes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sem visitas desde a semana passada, esposas de detentos voltaram a fazer manifestação em frente ao Presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira.

Elas entraram em contato com a Redação do Ecos da Notícia, onde informaram que o diretor, Francisco de Assis, foi até uma rádio local e disse que recebeu um documento da capital do Estado, determinando que voltassem as visitas, mas este alegou que não tem Policiais para fazer a segurança durante a visita.

Ouça áudio:

Revoltadas, as mulheres estão desde a manhã desta sexta-feira, 3, acampadas em entrada do presídio e dizem que não vão sair enquanto não conseguirem visitar os maridos.

A mulheres alegam ainda que nem os produtos de higiene pessoal elas puderam deixar para entregar aos maridos.

Veja o vídeo: