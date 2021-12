‘Não tem sossego’, conta viúva de Cássia Eller sobre carreira do filho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Maria Eugênia Vieira Martins, viúva de Cássia Eller, não esconde o medo de que o filho sofra com o julgamento do público, assim como a cantora. Em entrevista ao jornal “O Globo”, Maria contou que preferia que Francisco tivesse escolhido outra carreira.

“Por mim, o Chico seria um excelente professor de Geografia, com uma vida mais tranquila, mas não sou eu que faço a escolha”, começou. “Sempre dava aquele medinho. Hoje, quando vou aos shows dele, sinto como me sentia nos shows da Cássia. Tem toda a apreensão, eu fico vendo se o público está gostando, se está cheio, se ele errou a letra… Eu não consigo muito me divertir, exatamente como era com ela. Não tem sossego, não”, completou. Em 2021, completam 20 anos que Cássia Eller morreu. A cantora ganhará uma homenagem no Prêmio Multishow, que acontece nesta quarta-feira (08), junto com outros famosos que também receberão tributos: Marília Mendonça e Paulo Gustavo.

Fonte: Isto É