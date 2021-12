NÃO SE CONFORMA: Ex-marido lê mensagens no celular de mulher e parte para as agressões

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os policiais militares fizeram buscas pela região, mas o agressor não foi encontrado.

Durante a madrugada deste sábado (11) uma jovem de 22 anos foi espancada pelo ex-marido de 35 anos em uma residência localizada no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho (RO).

A vítima foi agredida com socos, chutes e ficou lesionada nos braços, nuca, pescoço e pernas. Para a polícia, a jovem contou que o acusado teria visto mensagens no celular dela com alguns amigos do trabalho.

Revoltado e ainda inconformado com a separação, o homem então partiu para violência contra a vítima.

Os policiais militares fizeram buscas pela região, mas o agressor não foi encontrado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).