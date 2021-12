“Não é para comer a bunda”, Ana Maria escandaliza no Mais Você e repórter vai ao chão: “Só para apreciar”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A apresentadora surgiu com a língua afiada e constrangeu repórter

Ana Maria Braga acordou com a língua afiada nesta quarta-feira (15) e disparou comentários para lá de ambíguos no Mais Você, ao lado de Ju Massaoka no Feed da Ana.

Na ocasião, a repórter da Globo apresentava a mais nova tendência em bolos, com confeiteiras que colocam bundas rebolando junto da ajuda de molas.

Um dos bolos que Ju Massaoka levou, tinha uma parte não comestível. Com isso, Ana Maria não perdeu tempo em fazer uma de suas gracinhas. “Eu já falei tanta bobagem aqui… Não é para comer a bunda… É só para apreciar, só para olhar e admirar o trabalho”, disparou a veterana.

Na sequência, a repórter do Feed da Ana repreendeu a veterana. “Ana Maria…”, disse ela, aos risos, indo ao chão nos estúdios do Mais Você.

A veterana ainda revelou que já havia falado alguns comentários escandalosos fora do ar, mas, disse que não comentaria sobre. “Não aconteceu nada aqui, esquece”, disse a apresentadora da Globo, aos risos.

NÃO ACABOU

Um pouco antes do quadro ir ao ar, a apresentadora se deliciava com uma língua de boi e já havia escandalizado no matinal.

“Nossa… Eu nunca tinha comido uma língua com essa textura. Eu sou boa de língua, hein? Para mim é uma experiência nova, chef”, disse a veterana, que na sequência aprovou o prato:

“É chique, não é aquela língua que a gente vê nos bares e botequins do Rio de Janeiro. Isso aí já é aquela língua que vai para a mesa de quem torce o nariz para a língua. Aí você vai comer e nem vai saber que é língua”, disparou Ana Maria na Globo, alfinetando os mais afortunados.