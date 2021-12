Na prisão, Ávine Vinny passou a noite ouvindo presos cantando “Late Coração”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O músico Ávine Vinny passou a madrugada desta terça-feira (14) detido na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no centro de Fortaleza, após ser preso em flagrante por ameaçar sua ex-esposa, Laís Holanda. No entanto a noite foi animada, já que os presos que dividiram a cela com o artista passaram a noite cantando “Late Coração“.

Foi “Late Coração” a responsável por tornar Ávine Vinny um dos cantores de maior sucesso de 2021. Além de tocar direto nas rádios, a música também viralizou no TikTok, fazendo o engajamento do artista crescer ainda mais nas redes sociais.

No entanto, não foi apenas na cela que Ávine Vinny virou motivo de “piada“. Apesar das acusações de violência doméstica serem bem sérias, através das redes sociais muito se falou sobre a passada de pano que, provavelmente, outros artistas passarão para o músico.