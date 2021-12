Na Operação Papai Noel, militares da PM do Acre recuperam veículo roubado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Militares empregados na “Operação Papai Noel”, da Polícia Militar do Acre, recuperaram na manhã deste sábado, 18, um veículo roubado. O fato ocorreu na Via Chico Mendes, no 2° Distrito de Rio Branco.

Segundo os policiais, eles foram informados via Copom, de que um veículo roubado estaria trafegando pela região. A equipe conseguiu visualizar e abordar o automóvel.



Durante consulta veicular à placa do veículo, um Saveiro de cor vermelha, foi confirmado ser realmente roubado. O condutor, de 31 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).