NA HORA: Polícia Civil prende dupla na UPA com carro furtado que ia ser levado para a Bolívia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sob o comando do delegado titular da Delegacia Especializada em Repressão a Furto e Roubos de Veículos Automotores, policiais civis prenderam na quarta-feira (01) Erik C. A., 19, e Felipe Cauê F. S., 20, com um carro modelo Creta, produto de furto.

A prisão da dupla aconteceu em frente a UPA da zona Sul da capital de Rondônia. Os investigadores foram informados através de ocorrência policial que o veículo havia sido furtado na última terça-feira (30) na Avenida Jorge Teixeira, bairro Embratel.

A partir daí, os policiais passaram a investigar e em rápida ação localizaram o carro parado na frente da unidade médica.

Com um trabalho de inteligência, os investigadores montaram campana e flagraram o momento em que três jovens chegaram ao local em um carro modelo Etios.

Um deles desceu e foi até o veículo Creta. Porém, o criminoso que havia acabado de abrir o porta-malas do carro saiu correndo quando os policiais se aproximaram

No entanto, os outros dois acusados foram abordados e presos por receptação.

Erik confessou que ganharia a quantia de R$ 500,00 para levar o veículo até Guajará-Mirim e depois para a Bolívia.

A dupla foi levada presa em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O carro que eles chegaram até a UPA não tinha restrição.