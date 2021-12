Na cola da Bélgica, Brasil fecha 2021 na segunda colocação do ranking da Fifa

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (23/12), a última atualização no seu ranking oficial de seleções em 2021. Com a Bélgica no topo, a liderança segue inalterada pelo quarto ano consecutivo. O Brasil vem logo na cola, na segunda colocação, enquanto a atual campeã mundial, França, fecha o top 3 da temporada.

O escrete canarinho encerra a temporada com saldo positivo. Invicto nas Eliminatórias e com a vaga garantida para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção de Tite saltou da terceira colocação no início do ano, para a vice-liderança na atualização de agosto, ultrapassando os franceses.

Pelo quarto ano seguido, a Bélgica finaliza na liderança do ranking da Fifa. A diferença para o Brasil, porém, não é significativa. Apenas 2,1 pontos separam a amarelinha dos carrascos belgas. Já as campeãs da Copa América e Eurocopa, Argentina e Itália, finalizam 2021 na quinta e sexta posições, respectivamente.

Das 10 seleções mais bem colocadas, apenas Itália e Portugal ainda não garantiram presença na Copa do Mundo do Catar. Em março, as duas equipes disputarão a repescagem europeia, com a possibilidade de um confronto direto por uma das três vagas destinadas ao continente.

Mesmo com a atualização, as 10 primeiras colocações da lista da entidade máxima do futebol não sofreu alterações, em decorrência da baixa quantidade de partidas disputadas após o ranking divulgado anteriormente, em 19 de novembro.

Primeiros compromissos verde-amarelos em 2022

A primeira aparição da amarelinha nos gramados de 2022 será diante da seleção equatoriana, fora de casa. A partida válida pela 15ª rodada acontecerá em 27 de janeiro, às 18h, na temida altitude de Quito. A exibição seguinte de Tite e seus comandados será em 1º de fevereiro, às 21h30, diante do Paraguai, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Confira o top 10 do ranking da Fifa:

1- Bélgica – 1.828,45 pontos

2 – Brasil – 1.826,35 pontos

3 – França – 1.786,15 pontos

4 – Inglaterra – 1.755,52 pontos

5 – Argentina – 1.750,51 pontos

6 – Itália – 1.740,77 pontos

7 – Espanha – 1.704,75 pontos

8 – Portugal – 1.660,25 pontos

9 – Dinamarca – 1.654,54 pontos

10 – Holanda – 1.653,73 pontos

Fonte: Correio Braziliense