NA ABUNÃ: Violenta colisão envolvendo Hilux e Gol deixa motorista lesionado

-------- Continua depois da Publicidade--------

O grave acidente envolvendo uma caminhonete Hilux de cor preta e um Gol de cor prata ocorreu no final da tarde de quinta-feira (23), no cruzamento da Avenida Abunã com Rua Guanabara, bairro São João Bosco, região central de Porto Velho. Um motorista ficou lesionado.

De acordo com testemunhas, a caminhonete seguia na Abunã sentido bairro quando o motorista do Gol teria invadido a preferencial seguindo pela Guanabara, causando a colisão.

Na forte batida o condutor do veículo gol acabou sofrendo várias esscoriações e ficou dentro do veículo aguardando a chegada de uma ambulância do Samu para fazer o resgate.

Após receber atendimento no local, a vítima foi encaminhada a Policlínica Ana Adelaide. O condutor da caminhonete ficou prestando esclarecimentos a Polícia Militar que registrou a ocorrência.

Fonte – News Rondônia