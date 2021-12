Muro de cemitério desaba durante chuva em Manaus; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma parte do muro do cemitério São Francisco desabou na tarde desta quinta-feira(30), no bairro Morro Liberdade, zona sul de Manaus.

Um vídeo foi registrado por uma pessoa que passava na rua e compartilhado nas redes socias. Pelas imagens é possível ver que as sepulturas não foram afetadas.

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semuslp), responsável pelos cemitérios em Manaus, foi acionada para atender a situação.

O Cemitério São Francisco foi fundado em 1937 e está localizado à Rua Antônio Lacerda. A área possui 5 quadras e uma área de 3, 688 hectares. O Cemitério atende apenas sepultamentos em sepulturas perpétuas com uso por concessão.

Veja vídeo: