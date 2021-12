Murilo Benício tem privacidade invadida e romance secreto com jornalista da Globo vem à tona

-------- Continua depois da Publicidade--------

Murilo Benício vive romance às escondidas com jornalista da Globo.

Murilo Benício é tido por muitos como um dos maiores atores da dramaturgia do Brasil. Entretanto, quando o assunto diz respeito a sua vida pessoal, o famoso costuma fazer mistério e é bastante discreto. Apesar de todo o cuidado, algumas informações sobre o bonitão acabaram vazando na mídia.

O responsável por contar tudo foi o colunista Lucas Pasin, do UOL. Segundo o jornalista, Murilo Benício está vivendo um romance às escondidas com a jornalista Cecília Malan. O ator, que está gravando o remake da novela Pantanal, tem se dividido entre o trabalho e as viagens para Londres.

Isso porque Cecília Malan mora no país europeu, onde trabalha como correspondente internacional da Globo. O relacionamento secreto entre a jornalista e Murilo Benício acabou virando assunto nos corredores da sede da emissora em Londres. Aliás, todo mundo do meio tem se mostrado surpreso.

Além de viverem estilos de vida bastante diferentes, um relacionamento a distância como esse requer muito esforço e dedicação de ambas as partes. Murilo Benício e Cecília Malan não estão dando nenhum indicativo de que estão namorando. O único detalhe é o fato do ator seguir a famosa no Instagram.

Entretanto, Cecília Malan não retribuiu o follow do amado. Vale lembrar que a jornalista se separou do francês Pierre Antoine em 2020, os dois viveram juntos por 7 anos e tiveram uma filha juntos. Já Murilo está solteiro desde julho de 2020, quando terminou o namoro com autora Manuela Dias.



Murilo Benício e Cecília Malan vivem romance às escondidas (Foto: Reprodução)