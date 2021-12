Murilo Benício compra relógio de R$3 mil, mas recebe pedras no lugar, diz colunista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Murilo Benício passou por uma situação complicada nas últimas semanas. O ator comprou um relógio de luxo pela internet mas, ao abrir a caixa, não foi com o objeto que se deparou, e sim com uma “coletânea” de pedras – fato que “destruiu suas expectativas”.

O artista até que tentou resolver tudo de maneira mais amigável, abrindo uma reclamação contra a loja de departamento em que comprou o objeto. Porém, o estabelecimento não se dispôs a reembolsar o famoso e muito menos enviar um novo modelo, já que a contestação só foi registrada depois de 7 dias do recebimento da compra, o que feria as exigências da empresa. Indignado, Murilo acionou seu advogado e abriu um processo.

O modelo, um Apple Watch S6, custou R$3.076,91. Antes de receber o pacote, Murilo já havia passado por um estresse: o prazo de entrega atrasou dois dos 10 dias previstos inicialmente. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do Portal IG.

De acordo com o processo, acessado pelo colunista, a “expectativa de Murilo Benício foi frustrada no momento em que abriu o pacote”. O documento ainda relata à Justiça que “em uma questão de milésimos de segundo, o ator passou de uma alegria imensa para uma tristeza profunda”.

Ainda assim, a situação já chegou a um veredito. O ator fez um acordo com a empresa no último dia 13 e, pela frustração, aceitou receber R$8.525,00.