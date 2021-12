Municípios fazem consulta e TCE-AC dá parecer favorável ao pagamento de abono do Fundeb a servidores da educação

Conforme acordãos do Tribunal, é recomendável que os gestores avaliem as alternativas que permitam a aplicação dos recursos aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, com o devido equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas. A medida deve ser excepcional, paga no ano de 2021 e por meio de lei específica.

A recomendação do TCE é válida tanto para os municípios que fizeram a consulta, como para os demais e também para o estado.

Na última semana, pelo menos duas cidades já publicaram no Diário Oficial do Estado (DOE), a autorização do pagamento, como Jordão e Santa Rosa do Purus.

O governo do estado também já anunciou que vai fazer o pagamento. Em meio a protestos, o abono vai ser destinado a 12.558 servidores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A informação foi confirmada ao g1 pela própria secretaria. A chamada sobra do Fundeb chega a mais de R$ 160 milhões, que agora vai ser rateada para mais servidores.