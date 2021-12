Município de Feijó, a terra do açaí, completa 83 anos nesta terça-feira, 21

-------- Continua depois da Publicidade--------

O município de Feijó, distante 344 km da capital Rio Branco, a terra do açaí como é conhecida, completa 83 anos nesta terça-feira, 21. Fundando por meio do decreto 968 em 21 de dezembro de 1938, deixou de ser, há muito tempo, uma cidadela, para se tornar uma região movimentada economicamente.

A cidade está localizada na margem direita do Rio Envira, que é o principal meio de escoamento de produção dos ribeirinhos. De acordo com o último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população atual é de 32.398 mil habitantes, sendo 50,26% na área urbana e 49,74% na rural.

A economia do município gira, principalmente, em torno da administração pública, mas a agropecuária vem crescendo e tornando-se parte significativa do desenvolvimento da região, com a criação de bovino nas margens das rodovias.

O município é conhecido pela produção do açaí que apresenta espessura mais grossa e com o sabor mais doce por natureza. Todos os anos, em agosto, é realizado na cidade o Festival do Açaí, que mobiliza todo o estado e movimenta economia local.

História do município

O município de Feijó tinha suas terras habitadas pelas tribos Jaminawás, Kaxinauwás e Chacauwás. Com a chegada dos nordestinos à foz do rio Envira, em 1879, começou-se a desbravação da região, subindo os rios e igarapés, demarcando os seus lotes e terras e até seringais. No entanto, ocorreram vários conflitos na selva entre os nordestinos e índios por conta da desocupação dessas áreas de terras, que pouco tempo depois transformaram-se em seringais. É neste contexto que surge, à margem esquerda do rio Envira, o Seringal Porto Alegre, que mais tarde deu origem ao município de Feijó.

Após alguns anos o seringal tornou-se um vilarejo, e aos 13 de maio de 1906 foi elevado a categoria de vila sob a denominação de Feijó, em homenagem ao Pe. Diogo Antônio Feijó, nome que se conserva até hoje. A instalação do município deu-se sob o decreto 968 de 21 de dezembro de 1938, sendo o governador do território do Acre Epaminondas Martins e o prefeito municipal Raimundo Augusto de Araújo o primeiro prefeito feijoense.