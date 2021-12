Mulher tem compras furtadas dentro de loja em Cruzeiro do Sul e faz apelo “Ajudem a encontrar os presentes do meu filho”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma moradora de Guajará-Am, entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa para fazer um apelo, segundo ela teria vindo na manhã de sexta-feira 17/12 em Cruzeiro do Sul, fazer umas compras de natal para o filho Wadrian de 9 anos, porém devido está com muitas sacolas, pediu a funcionária da loja para deixar as compras lá enquanto iria a outros lugares comprar o restante do que faltava.

Segundo a mulher, após ter terminado as compras voltou a loja para pegar as sacolas, mas descobriu que tudo havia sido furtado. A empresa mostrou a imagem das câmeras e observou que um homem teria se aproveitado de um momento de distração e cometido o furto.

A mãe informou ainda, que não registrou um boletim de ocorrência pois a loja já teria feito isso e que aguarda um posicionamento por parte da empresa, o prejuízo estimado é de R$ 1.600.

Uma campanha foi feito nas redes sociais para tentar ajudar a criança que segundo mãe nos informou, o menino está bastante abalado com a situação e chora a todo instante.