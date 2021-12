Mulher que matou outra a facada no Acre era melhor amiga da vítima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os autos do inquérito policial que apura um crime de homicídio na madrugada do último sábado na cidade de Mâncio Lima, apontam que acusada e vítima eram amigas. Segundo o delegado José Obetâneo, da Delegacia Geral de Polícia do município, a investigação esteve em fase de conclusão nesse domingo e que o crime foi motivado por ciúmes.

Gerlane Vieira de Almeida, de 26 anos, é acusada de matar a melhor amiga, a dona de casa Andréia Souza da Silva, de 36 anos, com uma facada no coração após sentir ciúme da mesma com seu marido. O crime aconteceu no bairro São Francisco. A vítima morreu no local da ocorrência.

Consta nos autos que as duas amigas e o marido de Gerlane, conhecido como “Pelado”, estavam bebendo em um bar chamado “Clube da Esquina”, quando iniciaram uma discussão pelo fato de Gerlane ter sentido ciúmes do marido. Segundo ela, o esposo estaria “dando bola” para a amiga.

Na discussão, ambas saíram do bar e Gealane pegou uma faca e cravou no peito da amiga. Ferida no coração, Andréia morreu quando era socorrida por amigos. A assassina fugiu do local, mas foi presa em flagrante cerca de quatro horas depois, num cerco comandado pelo próprio delegado José Obetâneo, na casa de familiares da acusada, no bairro da Cobal.

Já na Delegacia de Polícia, ainda sob efeito de bebida alcoólica, Gerlane mostrava-se se arrependida do ato impensado cometido e pediu perdão à família da vítima. José Obetâneo deverá encaminhar a acusada à Audiência de Custódia nesta segunda (13).