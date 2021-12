MULHER QUE CRAVOU FACA NO CORAÇÃO DE AMIGA EM BEBEDEIRA É PRESA EM MÂNCIO LIMA

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, 11, a Polícia Civil prendeu uma mulher em flagrante pelo crime de femicídio, ocorrido no bairro São Francisco, zona urbana de Mâncio Lima. A autora das iniciais G.V.A (26 anos) desferiu uma facada no peito esquerdo de Andreia Souza da Silva (35 anos), atingindo o coração da vítima, que faleceu no local do crime.

Segundo informações, as duas estavam consumindo bebidas alcóolicas no bar da esquina e lá tiveram um desentendimento. Logo em seguida as duas resolveram sair da casa de festas e se dirigiram até o estradão, e nas proximidades de um motel abandonado, a autora cravou uma faca no coração da vítima.

Assim que teve conhecimento dos fatos, o delegado José Obetânio reuniu-se com seus agentes e fez diversas diligências pela cidade, objetivando prender a autora do crime. Desta forma, a Polícia Civil conseguiu prender a investigada no bairro da Cobal, em Mâncio Lima, a conduzindo até a delegacia para ser flagranteada.

O delegado disse que as duas eram amigas e sempre saiam juntas para ingerir bebidas alcóolicas, e que agora cabe a Polícia Civil investigar o motivo e as circunstâncias do crime, objetivando carrear ao inquérito policial elementos de prova e enviar à Justiça.