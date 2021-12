Mulher morre após ser atropelada por carreta na rua da Beira em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

GERALMulher morre após ser atropelada por carreta na rua da Beira em Porto VelhoPublicado 25 segundos atrás em 10/12/2021Por Portal de Rondônia

Foto: Divulgação

Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (09/12), onde uma mulher morreu após ser atropelada por um cavalo mecânico de carreta no cruzamento da rua da Beira com avenida Rio Madeira, bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o motorista saia do posto de combustível da região, e ao fazer uma conversão na rua da beira o cavalinho de uma carreta acabou atropelando e arrastando alguns metros a vítima.

O motorista de imediato parou o veículo, e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passou cerca de 30 minutos realizando os procedimentos para reanimar a vítima no local.

Com a mulher estabilizada, os socorristas colocaram ela na ambulância e encaminharam ela para o hospital João Paulo II. Porém, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico da unidade hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando o registro da ocorrência, e para os policiais o condutor disse não ter visto a mulher. O caso segue sendo apurado.

Fonte: Portal de Rondônia