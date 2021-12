Mulher grávida de cinco meses é morta a tiros na porta de casa em MG

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dianna Lourdes Alves, de 31 anos, foi morta a tiros na porta de sua casa no bairro Casa Branca, em Belo Horizonte (MG). Ela estava grávida de cinco meses e o companheiro, de 29, é suspeito de ter cometido o crime. As informações são do R7.

Um vizinho relatou à Polícia Militar que viu um homem conversando com Dianna. Na sequência, ele sacou uma arma de fogo e disparou diversas vezes contra ela. Após o crime, o suspeito fugiu.

Dianna ainda estava viva quando a PM chegou no local. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo o filho da vítima, de 15 anos, ela e o companheiro brigavam com uma certa frequência.

De acordo com os agentes, o homem, que não teve a identidade revelada, possui diversas passagens por falsidade ideológica, ameaça, porte de arma e adulteração de veículos.