Mulher grava vídeo para amante e envia por engano no grupo da família do marido, assista o vídeo

Desde a entrada no século 21, os métodos de comunicação passaram por mudanças profundas e os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, tornaram-se cada vez mais populares. Somente na loja Google Play, o aplicativo já foi baixado mais de 1 bilhão globalmente, o que comprova claramente a popularidade desse tipo de mensageiro.

Apesar das inúmeras facilidades, essa nova tecnologia também é perigosa. Além de hackers usarem usuários descuidados para roubar informações para fins de fraude, tome muito cuidado para não se confundir ao escolher os destinatários da mensagem. Por termos tantas pessoas e grupos ao nosso alcance, é fácil cometer erros, que podem ser fatais.

Isso é exatamente o que aconteceu com uma mulher cujas fotos se tornaram virais nas redes sociais. Embora seja casada, ela tem vivido casos extraconjugais. Devido ao distanciamento do amante, decidiu o surpreender e gravou um vídeo bem romântico. Além de se confessar, disse também que o amante não queria sair de sua cabeça. Ao longo do dia, ela se imaginou na frente do amante e acrescentou que faria todos os esforços para que eles ficassem juntos e se completassem.

Ironicamente, ao selecionar os destinatários, a senhora acabou enviando a gravação em seu telefone celular para o grupo familiar de seu marido, onde todos se reuniram. O infortúnio da mulher acabou expondo seus casos extraconjugais e causou muitas risadas entre os internautas por causa de seu azar.

No vídeo, soma quase dois minutos e é sempre feito no melhor estilo de selfie. A mulher não foi identificada no final. No entanto, comentários nas redes sociais indicam que ela é casada com um conhecido empresário da área de seguros. Ao longo do vídeo, ela parecia bastante preocupada com o amante, o que gerou muitos comentários e piadas na internet.

Querido, estou pensando em você, sabe? “A mulher infiel começou a dizer, ela ainda dizia que seu amante estava sozinho.” Meu querido, eu te amo muito “e ele continuou a se declarar de uma forma muito romântica.” Estou fazendo tudo que posso para organizar as coisas assim possamos ficar juntos “, revelou a mulher. Nesse momento, parecia bem a vontade em falar sobre planos.

Vídeo: