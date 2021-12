Mulher fica trilouca de tanto beber, dorme, e tem a franja torada pelo seu porquinho-da-índia de estimação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma cabeleireira de 29 anos teve uma infeliz surpresa ao acordar. Gara Sullivan foi dormir bêbada e acordou sem parte da franja e abraçada ao seu porquinho-da-índia de estimação. Depois de alguns segundos de confusão, a jovem entendeu o que tinha acontecido: a fêmea chamada Dixie ‘mastigou’ o seu cabelo.

A própria Gara contou a história em um vídeo no TikTok, que já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações. Segundo a jovem, ao chegar bêbada em casa após um jantar de Ação de Graças, ela decidiu dormir no chão do quarto, abraçada com o porquinho-da-índia. Quando acordou, já não tinha mais franja.

“Eu fui para a sala de estar e meus fios de cabelos estavam lá no chão”, disse Sullivan à Kennedy News and Media. “(Dixie) nem mesmo engoliu – ela apenas os deixou lá. Não senti nada, estava totalmente esgotada. Era a noite antes do Dia de Ação de Graças e eu bebi muito”, contou ela.

Sullivan tem outros dois porquinhos-da-índia e garante que costuma deixá-los trancados, pois mastigar coisas é um hábito da espécie.