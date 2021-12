Mulher esfaqueada por namorado segue em estado grave e recebe transfusão de sangue no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Menor foi apreendido e vítima, que tem 22 anos, está no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Marleide Ferreira está em estado grave após facadas.

A jovem Marleide Ferreira, de 22 anos, esfaqueada pelo namorado de 17 anos, que não aceitou o fim do relacionamento, permanece em estado grave no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Ela foi atingida por seis facadas em Porto Walter no último dia 25, quando foi atacada pelo namorado. O menor foi apreendido na quinta-feira (30) e levado ao centro socioeducativo de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o boletim médico, a vítima está na clínica cirúrgica se recuperando das lesões e está precisando de doação de sangue. Segundo a equipe médica, muitos órgãos foram atingidos com as facadas e o estado dela ainda inspira cuidados.

Apreensão

A apreensão do menor foi uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar. De acordo com o delegado Rafael Távora, o ato infracional análogo a tentativa de feminicídio ocorreu no dia 25 de dezembro na mesma cidade onde o menor foi apreendido.

“Não satisfeito com o término do relacionamento, procurou a ex-namorada para conversar. Ela se recusou. Então, ele foi na cozinha da casa da vítima, pegou a faca e a esfaqueou seis vezes. Ele forçou que ela fosse até a área de casa. Agora, ela está em estado gravíssimo no hospital”, disse o delegado.

Após ser apreendido, o menor foi levado para a cidade de Cruzeiro do Sul. A jovem está internada no Hospital Regional do Juruá, também em Cruzeiro do Sul.

O delegado ainda alerta às mulheres que devem ficar atentas aos sinais de violência e também para os números crescentes no final deste ano.

Nas últimas semanas, este é pelo menos o terceiro caso de agressão a mulheres por parte dos companheiros. A atendente de panificadora Fernanda Neiva da Cunha, de 29 anos, foi uma destas vítimas. No último dia 19, ela levou oito facadas quando voltava para casa, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco, e o principal suspeito é o ex-marido, Carlos Alberto Lima, também de 29 anos.

Outro caso recente foi o da estudante Emely Juliana, de 22 anos, que caiu de um carro em movimento durante uma briga com o namorado Lucas Oliveira, de 26. O caso ocorreu na madrugada de domingo (26) na Avenida Antônio da Rocha Viana, na capital acreana. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento. Ela acusa o namora de tê-la empurrado. Ele nega.

“A vítima deve seguir seu instinto, se começa com um empurrão, a tendência é que evolua e pode acontecer como em Porto Walter em que a vítima foi praticamente morta”, pontuou.