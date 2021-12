Mulher é morta após reclamar com homem que estourou bombinha perto dela, em MG

-------- Continua depois da Publicidade--------

A mãe da vítima também foi baleada, já que as duas estavam juntas e discutiram com o suspeito.

Uma mulher de 23 anos foi morta e a mãe dela baleada após as duas reclamarem com um homem que estourou uma bombinha perto delas, em Perdões, no Sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (15).

O suspeito de 30 anos discutiu com as vítimas após elas reclamarem por ele ter estourado a bombinha bem perto delas. Durante a desavença, o homem sacou uma arma e disparou.

A mulher de 41 anos foi atingida no peito, já Thalisa Micaelle Gomes da Silva levou três tiros, sendo um na bochecha e dois nas costas. As duas foram encaminhadas ao hospital da cidade, mas Thalisa não resistiu e morreu. A mãe dela permanece internada.

O suspeito já foi identificado, mas não foi preso. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil para investigações. O suspeito é funcionário da prefeitura da cidade e tem um cargo de confiança. Ele fugiu e a família disse não saber o paradeiro dele.