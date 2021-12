Mulher é esfaqueada com mais de 15 golpes pelo ex-marido no meio da rua

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 43 anos ficou gravemente ferida depois de ser atingida com mais de 10 golpes de faca no bairro Alto da Boa Vista, em Avaré (SP), na manhã desta quinta-feira (16). O ex-marido da vítima, de 39 anos, é suspeito do crime.

Uma câmera de segurança registrou a cena. No vídeo, é possível ver que o homem estava conversando com a vítima na calçada quando sacou uma faca do bolso de trás. O criminoso empurrou a vítima e a arrastou para a rua, dando várias facadas

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi chamada para socorrer a vítima depois que ela foi encontrada ensanguentada. Após ser atacada no meio da rua, a mulher conseguiu se levantar e pedir ajuda na casa onde trabalha como empregada doméstica.

No local, os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levaram a mulher em estado grave até a Santa Casa de Avaré.

Na tarde desta quinta-feira (16), o hospital informou que a vítima passou por cirurgia e está estável. À polícia, o médico cirurgião informou que a vítima foi atingida com 15 golpes de faca.

Um boletim de ocorrência por tentativa de feminicídio foi registrado na Polícia Civil de Avaré e o suspeito Adelson de Oliveira Marinho não tinha sido encontrado até o final da tarde.

Segundo a polícia, o casal teve um relacionamento de 20 anos e tem três filhas, de 20, 18 e 3 anos, que moram com a mãe. Fonte: G1