Mulher é encontrada gravemente ferida em matagal e levada ao PS em estado crítico

-------- Continua depois da Publicidade--------

A jovem Louis Lene Alves do Nascimento, 26 anos, foi encontrada desacordada, no final da manhã desde sábado, 4, em um matagal localizado no município de Senador Guiomard, distante cerca de 18 km de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações, a mulher foi encontrada por uma criança, que chamou os familiares e os mesmos acionaram a Polícia e o Samu.

Ela estaria desacordada com sinais graves de agressão física, tão graves que a equipe médica do SAMU daquela cidade acionou a equipe 01 para resgatar a mulher que foi levada pela ambulância de unidade básica ao Hospital Geral de Senador Guiomard onde foi constatado a gravidade dos ferimentos que provocou traumatismo crânio encefálico crítico.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico de saúde.

A Polícia Civil de Senador Guiomard investiga o que realmente aconteceu com Louis Lene, e quem seria o autor ou autores do crime.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417318386608855&id=133609626694117