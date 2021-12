Mulher é assassinada com tiro na cabeça no Interior de Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 43 anos, identificada como Mariuza de F., foi assassinada na madrugada deste sábado (25) com um tiro de pistola .40. Seu filho também foi baleado. O homicídio aconteceu por volta das 05h30, em frente ao Parque Clube Pioneiros, localizada na avenida Rio Branco, no centro da cidade de Mirante da Serra.De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, uma guarnição foi acionada em razão de um homicídio e de uma pessoa baleada em frente ao Clube.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Mariuza caída no chão, já sem vida. Também foi constatado que uma outra pessoa, o filho de Mariuza, de 29 anos, foi baleada, sendo socorrida ao hospital. Segundo a perícia, a vítima fatal foi atingida com um tiro de pistola .40, na região frontal da cabeça, indo a óbito no local.A polícia relatou que uma testemunha afirmou ter visto o autor do crime e o momento dos disparos e cita ter ouvido vários tiros dentro da do Clube.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Mariuza caída no chão, já sem vida. Também foi constatado que uma outra pessoa, o filho de Mariuza, de 29 anos, foi baleada, sendo socorrida ao hospital. Segundo a perícia, a vítima fatal foi atingida com um tiro de pistola .40, na região frontal da cabeça, indo a óbito no local.A polícia relatou que uma testemunha afirmou ter visto o autor do crime e o momento dos disparos e cita ter ouvido vários tiros dentro da do Clube.

E que, em seguida, o portão do estabelecimento foi aberto e a vítima iniciou uma discussão com o mesmo, que sacou a arma e efetuou um disparo certeiro na cabeça da vítima. Na sequência, a testemunha disse que saiu correndo e não conseguiu ver o que ocorreu posteriormente.Os militares disseram ainda que o homem citada pela testemunha permaneceu no local e negou ter efetuado os tiros e que apenas ouviu os disparos.

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo calibre .38 com o mesmo, além de seis munições intactas. A arma estava registrada em seu nome.A PM relatou ainda que a referida arma, o revólver calibre .38, não foi a mesma utilizada no crime, vez que a perícia afirmou que a arma usada para matar a vítima é de calibre .40. Foram encontrados sete cartuchos deflagrados do mesmo calibre e um projétil cravado no muro do outro lado da rua.

O proprietário do estabelecimento detalhou que na festa havia seguranças particulares e que a confusão se iniciou dentro da casa de shows, vindo a tomar proporções fora de controle, sendo que pessoas passaram a chutar o portão pelo lado de fora.No boletim também é citado que outra pessoa teria sido vista com uma arma longa, aparentado ser um rifle calibre .22. No entanto, quando o mesmo foi indagado, disse que estava segurando apenas um cabo de vassoura.

Também foi narrado que o irmão do homem que afirmou estar com um cabo de vasssoura, foi visto no local do crime e segundo testemunhas ele possui uma arma de fogo calibre .40.A guarnição policial, após realizar diversas diligências pelas imediações onde ocorreu o fato, apresentou o suspeito e as testemunhas na delegacia de Polícia Civil local, para que o caso possa ser investigado e elucidado.

fonte: Gazetacentral