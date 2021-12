Mulher denuncia vizinho por estupro, após manter relação sexual com ele pensando que era o marido em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 47 anos, não identificada, realizou um boletim de ocorrência contra o próprio vizinho na madrugada de domingo (26/12). O caso aconteceu no bairro Santo Antônio, em Cacoal, 479 km de Porto Velho.

A vítima alega ter sido estuprada pelo acusado.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a mulher se deslocou até uma delegacia da região na companhia do marido, e em testemunho ao delegado a vítima informou que o esposo saiu de casa para trabalhar por volta de 13 hora do sábado (25/12).

As 23 horas uma pessoa entrou no quarto escuro, onde ela já estava preparada para dormir, pensando que era o marido a mulher não se importou em manter o ato contínuo. Em seguida, a vítima relata que ao passar a mão na cabeça do acusado, notou que não se tratava do esposo, de imediato ela correu e acendeu a luz e constatou que o homem era um de seus vizinhos.

O homem fugiu do local, quando a mulher ameaçou chamar a Polícia Militar. O esposo da vítima disse para os policiais, que o vizinho mandou uma mensagem, onde alegava que a esposa dele que procurou ele em seu apartamento.

O registro da ocorrência foi formalizado, e a Polícia Civil irá apurar os fatos.