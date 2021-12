Mulher de secretário municipal de educação morre de parada cardíaca em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após enfrentar uma pneumonia, à professora Rosilda Brito, que era esposa da secretário municipal de educação de Cruzeiro do Sul, Amarisio Saraiva, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 24, no Hospital do Juruá depois de sofrer uma parada cardíaca.

Nas redes sociais, a professora tem recebido diversas homenagens, entre elas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Núcleo da Coordenação Estadual de Educação no município.

Nota de Pesar

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento da professora Rosilda Brito. Rosilda, que tinha acabado de completar 50 anos, era mãe da Júlia e esposa do Amarizio Saraiva, nosso Secretário Municipal de Educação.

Apesar de ter partido muito cedo, Rosilda deixa uma imensa contribuição para a educação em nosso município, era servidora do núcleo de Cruzeiro do Sul há mais de 20 anos e trabalhou nas escolas São José, Hugo Carneiro, João Kubitschek e Padre Damião.

Em momentos como esse faltam palavras para explicar, é muito difícil aceitar uma partida tão precoce. Só o que nos resta é procurar na fé e nas boas lembranças um conforto pro coração. Certamente os ensinamentos e o amor da professora Rosilda seguirão vivos em cada um de seus familiares e amigos.

Que nosso bom Deus, em sua infinita misericórdia, console o coração de todos, trazendo paz nesse momento de dor.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Nota de Pesar

É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento dá, sempre querida, Rosilda Brito Maia de Oliveira. Ela era servidora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul há mais de 20 anos, trabalhou em diversas escolas da nossa cidade, e há 10 anos contribuía, com muita dedicação, no setor de sindicância do núcleo.

Não é fácil quando somos surpreendidos com uma notícia tão triste. Nesse momento, temos que nos apegar a fé, na certeza de que Deus irá receber nossa Rosilda de braços abertos.

No coração e na nossa lembrança vai ficar a alegria, o carinho, a determinação e a força da Rosilda. Nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares, em especial a sua filha Júlia, ao seu esposo – nosso Secretário Municipal de Educação Amarizio Saraiva – e aos muitos amigos que ela deixou. Que nosso bom Deus também traga conforto a cada um deles.

Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul