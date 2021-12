Mulher de Carlos Alberto fica indignada com entrevista de ex a Sérgio Mallandro

A atual mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, Renata Domingues não gostou de ver a ex-mulher dar risada de perguntas em entrevista dada ao podcast do Sérgio Mallandro, sobre a vida íntima do ex-casal no passado

Andréa deu uma entrevista para o podcasdt Papapagio Falante, com Sérgio Mallandro e Luiz França, e contou sobre momentos de intimidade entre ela e o ex-marido. “Ele me conquistou com os cabelos grisalhos… Ele é uma pessoa bem resolvida, então ele nunca deixou o mau humor invadir a nossa vida. A gente sentava, conversava, eu dava conselho porque não é fácil, quatro filhos que ele ajudava, mais ex-esposa, mais o programa que ele grava, edita e escreve até hoje”, disse ela.

A atual mulher do apresentador de A Praça É Nossa, não gostou nada do que viu e confessou em entrevisa ao site NaTelinha que considerou desrespeitosa a participação de Andréa e as perguntas feitas pelo apresentador, principalmente relacionadas a intimidade do ex-casal.

“O Carlos mesmo viu e falou que isso é um absurdo, isso não é humor. Me sinto indignada com esse tipo de programa. Tanta coisa para se falar, para se comentar, e fica batendo na mesma tecla sempre? Ele falou que se sente indignado e que isso não é humor, isso é uma apelação. E quem participa desse tipo de programa é tão apelativo quanto quem faz”.

© Fornecido por Novelando Atual mulher de Carlos Alberto rebate entrevista de Andréa Nóbrega a podcast de Sérgio Mallandro. Foto: Reprodução Instagram

Quantas vezes casou Carlos Alberto de Nóbrega?

O primeiro casamento de Carlos Alberto foi com Marilda de Nóbrega, que durou de 1957 até 1991. A segunda esposa do apresentador foi Andréa de Nóbrega, que atuou na Praça por alguns anos. Atualmente, Carlos é casado com Renata Domingues.

Fonte: Novelando