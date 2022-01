Mulher com suspeita de influenza morre no Hospital do Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo o atestado de óbito, ela morreu por Influenza, deficiência respiratória, pneumonia e um quadro grave de gripe.

O Juruá Notícias entrevistou o esposo da Dona Marlene Souza de 31 anos de idade, residente na comunidade do Deracre e que morreu no Hospital do Juruá na última terça-feira.

Segundo o atestado de óbito, ela morreu por Influenza, deficiência respiratória, pneumonia e um quadro grave de gripe.

Efraim Rocha, afirma que a mulher estava muito ruim e mesmo indo para o hospital na primeira vez mandaram ela pra casa, sem avaliar e ter um diagnóstico. “Ao voltar no hospital eu mesmo contei os sintomas dela, que ela estava com febre alta, dor nos peitos, dificuldades em respirar e ela não conseguia se mexer na maca. O médico fez o pedido do raio- x e então ele admirou-se porque ela estava com estado bem grave e ele achou que era Covid-19. Errou o resultado do exame e me falou que não era Covid. Esse médico deu toda atenção pra ela e foi bem verdadeiro comigo”.



A secretaria municipal de saúde disse que tomou conhecimento do caso e enviou o exame para Rio Branco para passar por uma analise e o resultado deve sair em um mês para confirmar se realmente foi Influenza.