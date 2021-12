Mulher acusada de trair marido fazia a obra ficar demorando mais do que o normal pra ficar com o pedreiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma obra deu o que falar nos últimos dias. Isso porque além dela estar demorando, havia indícios que o fato era proposita. O caso aconteceu no Rio de Janeiro há alguns meses, mas voltou a circular nas redes sociais e em portais nacionais. O famoso #TBT de Notícias.

Um vídeo de um homem revoltado após descobrir que a esposa o traía com o pedreiro da obra na residência do casal voltou a viralizar na internet.

O caso teria acontecido no Rio de Janeiro há alguns meses, mas voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias novamente.

Na gravação, o marido já chega em casa filmando a mulher e dizendo: “Ele não pareceu não? Não mandou nenhum zap? Você é uma sem-vergonha!”.

O marido fala ainda que o vizinho gravou a mulher ‘sentando a massa’ no pedreiro.

“Você deixa eu trabalhar para ajeitar sua casa e ainda me trai? Meu amigo gravou vocês na escada. Você ainda teve a cara-de-pau de levar ele para o nosso quarto”.

Após muita discussão e negação, a esposa, então, admite a traição e dá o motivo: porque o marido é “broxa”. “Por isso que eu te traí mesmo, e não foi só com ele, com vários. Pode ficar com tudo aí, eu tenho quem me sustente”.