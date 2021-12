Motorista perde controle de carro e fica gravemente ferido

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado por Alexandre Mendes, 45 anos, foi a vítima do acidente da noite desta segunda-feira, 20, na Via Chico Mendes, região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações, a vítima dirigia seu carro e teria perdido o controle e batido no meio fio e acabou rodando na pista.



De acordo com os socorristas do SAMU, apesar de não ter nada grave no abdômen, que bateu no volante do veículo, ele reclamou de muita dor. O seu estado de saúde é considerado grave, pois teve um TCE traumatismo craniano encefálico.

Ainda segundo informações, Alexandre supostamente teria consumido bebida alcoólica, pois a equipe de socorro narrou ter sentido odor etílico na vítima.

Vídeo: