Motorista imprudente causa acidente com motoboy na zona Leste de Porto Velho

O batalhão de trânsito da Polícia Militar (BPTRAN), registrou na noite desta quinta-feira (23/12), um acidente no cruzamento das ruas União e Frei Caneca, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, os veículos envolvidos seriam uma motocicleta e um carro modelo Chevrolet Corsa.

O motoboy transitava na motocicleta Honda Titan, atrás do veículo na rua União, quando motorista entrou na rua frei caneca sem a sinalização, a vítima não teve tempo para frear, e acabou batendo na traseira do carro.

Com a força do impacto, o motoboy ficou caído com várias escoriações pelo corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local realizando os primeiros atendimentos, em seguida, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Leste.