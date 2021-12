Motorista embriagado invade loja com caminhonete e mata duas pessoas em Jacobina

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um motorista com visíveis sinais de embriaguez invadiu uma loja de tintas dirigindo uma caminhonete na cidade de Jacobina, no norte do Estado, e atropelou, ao menos, seis pessoas na tarde desta sexta-feira. Duas delas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o motorista urinando na parede da loja após o ocorrido e fala com a voz embolada que o carro teria perdido o controle.

Segundo informações do site Jacobina Notícias, o motorista é um servidor público aposentado identificado como Petrônio Souza. Testemunhas contaram que ele desceu a ladeira da Rua J.J. Gouveia com o veículo desgovernado, invadiu a loja destruindo parte das paredes e atropelou as pessoas.

Uma das vítimas foi identificada como Roque Ferreira da Silva, 68 anos. O idoso chegou a ser levado para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.

Ainda conforme o Jacobina Notícias, Petrônio foi levado pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.